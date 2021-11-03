Вибори на Черкащині: хто переміг на 197 окрузі

Напередодні «слуги» заявили про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради

Войцехівський набрав 46,95% голосів

На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Відповідно до результатів ЦВК, перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

За результатами обробки 100% голосів, Войцехівський набрав 46,95%. На другому місці самовисуванець Владислав Голуб з 25,44%, на третьому – кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко з 9,53%.

фото: cvk.gov.ua

Нагадаємо, відповідно до попередніх підрахунків голосів на виборчих дільницях у Харкові, існує імовірність проведення другого туру на крісло мера міста між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

Тим часом, на Черкащині на одній із дільниці у Золотоноші почали завчасно заповнювати протоколи про підрахунок голосів.

Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

До слова, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

Також, на Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування.

Стало відомо, що в окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені.