Вибори на 197 окрузі. Ексрегіонал Войцехівський – нове обличчя, яке обіцяв Зеленський?

Одна справа балотуватися від провладної партії, а зовсім інша – коли за кандидата на округ особисто приїжджає агітувати президент

197 округ не раз показував, що не сприймає «призначених» згори кандидатів

Володимир Зеленський сьогодні на 197 окрузі.

До проміжних виборів на окрузі лишається 10 днів.

На всіх фото поряд із Зеленським – кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

Ексчлен партії регіонів Войцехівський – це саме те оновлення влади та нові обличчя, які обіцяв українцям Зеленський?

Одна справа балотуватися від провладної партії, а зовсім інша – коли за кандидата на округ особисто приїжджає агітувати президент.

Навіщо? Для чого така очевидна заангажованість?

Невже Зеленському так важливо додати ще одну зелену кнопку до своєї монобільшості?

Але 197 округ не раз показував, що не сприймає «призначених» згори кандидатів.

Може, тому й таке хвилювання у високих київських кабінетах?

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Джерело: блог Андрія Іллєнка

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