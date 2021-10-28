«Спектакль закінчено». Мер Черкас, який воював із Зеленським, підтримав провладного кандидата

31 жовтня 197 округ на Черкащині обиратиме свого народного депутата

Одіозний міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який ще наприкінці 2020 року судився з президентом Володимиром Зеленським, вирішив підтримати на виборах у 197-му округу провладного кандидата, висуванця «Слуги народу», мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Про це він заявив відповідному відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.

«У парламенті наше місто повинна представляти людина чесна, справедлива, господарник, управлінець і людина, які зможе гідно представляти наше місто в парламенті», – заявив Бондаренко.

Бондаренко заявив, що вирішив підтримати на виборах «свого колегу» Віталія Войцехівського. Він також повторив основні тези, які Войцехівський використовує у своїй передвиборній боротьбі: активний розвиток Золотоноші в останні роки, неодноразове переобрання Войцехівського мером Золотоноші тощо.

Наприкінці відеоролика в лівій частині кадра з’являється Войцехівський, він підходить до Бондаренка, і вони, потискаючи один одному руки, з щасливими усмішками дивляться на камеру. «Дякую за підтримку!» – каже кандидат.

Зазначимо, до 197-го округу входить частина м.Черкас.

Нагадаємо, ще у грудні 2020 Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації. Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

До слова, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.