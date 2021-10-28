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    «Спектакль закінчено». Мер Черкас, який воював із Зеленським, підтримав провладного кандидата

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    Бондаренко заявив, що вирішив підтримати на виборах &laquo;свого колегу&raquo; Віталія Войцехівського - «Спектакль закінчено». Мер Черкас, який воював із Зеленським, підтримав провладного кандидата
    Бондаренко заявив, що вирішив підтримати на виборах «свого колегу» Віталія Войцехівського
    фото: скріншот відео

    31 жовтня 197 округ на Черкащині обиратиме свого народного депутата

    Одіозний міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який ще наприкінці 2020 року судився з президентом Володимиром Зеленським, вирішив підтримати на виборах у 197-му округу провладного кандидата, висуванця «Слуги народу», мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Про це він заявив відповідному відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.

    «У парламенті наше місто повинна представляти людина чесна, справедлива, господарник, управлінець і людина, які зможе гідно представляти наше місто в парламенті», – заявив Бондаренко.

    Бондаренко заявив, що вирішив підтримати на виборах «свого колегу» Віталія Войцехівського. Він також повторив основні тези, які Войцехівський використовує у своїй передвиборній боротьбі: активний розвиток Золотоноші в останні роки, неодноразове переобрання Войцехівського мером Золотоноші тощо.

    Наприкінці відеоролика в лівій частині кадра з’являється Войцехівський, він підходить до Бондаренка, і вони, потискаючи один одному руки, з щасливими усмішками дивляться на камеру. «Дякую за підтримку!» – каже кандидат.

    Зазначимо, до 197-го округу входить частина м.Черкас.

    Нагадаємо, ще у грудні 2020 Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації. Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».

    До слова, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

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    Теги: суд вибори Черкаси партії мер скандал Володимир Зеленський
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    «Спектакль закінчено». Мер Черкас, який воював із Зеленським, підтримав провладного кандидата