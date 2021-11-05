Область, де на днях пройшли вибори, впритул наблизилася до «червоної» зони
Минулого тижня на Черкащині пройшли вибори, тепер регіон наближається до найжорсткішого карантину
Черкаська область впритул наблизилася до «червоної» зони адаптивного карантину. Станом на 5 листопада в регіоні вже перевищено два епідемічні показники. Про це повідомив у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
«Друзі, у мене погані новини. На жаль. Черкащина впритул наблизилася до «червоної» зони. Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше з них перевищені три дні поспіль – «червона» зона», – зазначив чиновник.
Він також уточнив, що на сьогодні перевищені вже два індикатори: коефіцієнт виявлення випадків інфікування 26,6% (має бути менше 20%) і рівень госпіталізації – 60,4 (має бути менше 60).
Відзначимо, в «червоній» зоні без обмежень працюють продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветеринарні клініки і пошта. Бізнес, зокрема, кафе, ресторани, ТРЦ – лише за наявності Covid-документів. Місцева влада може вводити і додаткові обмеження.
Сьогодні глава МОЗ заявив, що Волинська область перейде в «червону» зону адаптивного карантину з 8 листопада.
Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.
На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Відповідно до результатів ЦВК, перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.
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Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.
До слова, регіональна комісія вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.
Також За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.
Ще відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).
Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.