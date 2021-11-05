Область, де на днях пройшли вибори, впритул наблизилася до «червоної» зони

Станом на 5 листопада у Черкаській області вже перевищено два епідемічні показники

Минулого тижня на Черкащині пройшли вибори, тепер регіон наближається до найжорсткішого карантину

Черкаська область впритул наблизилася до «червоної» зони адаптивного карантину. Станом на 5 листопада в регіоні вже перевищено два епідемічні показники. Про це повідомив у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Друзі, у мене погані новини. На жаль. Черкащина впритул наблизилася до «червоної» зони. Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше з них перевищені три дні поспіль – «червона» зона», – зазначив чиновник.

Він також уточнив, що на сьогодні перевищені вже два індикатори: коефіцієнт виявлення випадків інфікування 26,6% (має бути менше 20%) і рівень госпіталізації – 60,4 (має бути менше 60).

Відзначимо, в «червоній» зоні без обмежень працюють продуктові магазини, банки, аптеки, АЗС, ветеринарні клініки і пошта. Бізнес, зокрема, кафе, ресторани, ТРЦ – лише за наявності Covid-документів. Місцева влада може вводити і додаткові обмеження.

Сьогодні глава МОЗ заявив, що Волинська область перейде в «червону» зону адаптивного карантину з 8 листопада.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

На довиборах до Верховної ради України на 197 окрузі в Черкаській області завершили підрахунок голосів. Відповідно до результатів ЦВК, перемогу здобув кандидат від «Слуги народу» і мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

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Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

До слова, регіональна комісія вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

Також За три дні карантинні рейди на Київщині виявили півтори сотні порушників.

Ще відомо, що протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксовано 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 654, медпрацівників – 488).

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.