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    Події в Україні

    З полону бойовиків звільнили журналіста Асєєва

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    Станіслав Асєєв&nbsp; - З полону бойовиків звільнили журналіста Асєєва
    Станіслав Асєєв 
    Скріншот з відео

    Російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув’язнення

    Журналіста Станіслава Асєєва звільнили в рамках обміну полоненими між Україною і так званими Донецької і Луганської «народними республіками». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Автобус з цивільними заручниками і військовополоненими угруповання «ДНР» прибув на підконтрольну України територію. Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв.

    22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув’язнення. Бойовики звинуватили журналіста в «шпигунстві» і «закликах до екстремістської діяльності». Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам і вербував людей для збору і передачі військових відомостей.

    Нагадаємо, глава латвійського МЗС вимагає звільнити журналіста Асєєва.

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    Раніше негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно заарештованого в так званій «ДНР», закликали в Європейському союзі. У заяві представництва ЄС в Україні відзначається, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.

    окупанти ДНР обмін полоненими журналіст
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