З полону бойовиків звільнили журналіста Асєєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Асєєв Скріншот з відео

Російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув’язнення

Журналіста Станіслава Асєєва звільнили в рамках обміну полоненими між Україною і так званими Донецької і Луганської «народними республіками». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Автобус з цивільними заручниками і військовополоненими угруповання «ДНР» прибув на підконтрольну України територію. Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв.

Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув’язнення. Бойовики звинуватили журналіста в «шпигунстві» і «закликах до екстремістської діяльності». Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам і вербував людей для збору і передачі військових відомостей.

Нагадаємо, глава латвійського МЗС вимагає звільнити журналіста Асєєва.

Раніше негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно заарештованого в так званій «ДНР», закликали в Європейському союзі. У заяві представництва ЄС в Україні відзначається, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.