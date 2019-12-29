З полону бойовиків звільнили журналіста Асєєва
Російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув’язнення
Журналіста Станіслава Асєєва звільнили в рамках обміну полоненими між Україною і так званими Донецької і Луганської «народними республіками». Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Автобус з цивільними заручниками і військовополоненими угруповання «ДНР» прибув на підконтрольну України територію. Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв.
Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b— Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019
Нагадаємо, глава латвійського МЗС вимагає звільнити журналіста Асєєва.
Раніше негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно заарештованого в так званій «ДНР», закликали в Європейському союзі. У заяві представництва ЄС в Україні відзначається, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.