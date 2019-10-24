Євросоюз закликав негайно звільнити Асєєва



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Український журналіст, автор «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до 15 років позбавлення волі

Європейський союз закликав негайно звільнити українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

«22 жовтня так звана «Донецька народна республіка» засудила українського журналіста Станіслава Асєєва до п’ятнадцяти років ув’язнення. ЄС закликає негайно звільнити пана Асєєва. Ми не визнаємо так звану владу так званої «Донецької народної республіки» і вважаємо цю справу порушенням міжнародного права та елементарних стандартів справедливості. Неприйнятними є спроби змусити незалежних журналістів замовкнути та забрати право на свободу вираження», – мовиться у заяві, оприлюдненій 24 жовтня представництвом ЄС в Україні.

ЄС також продовжує закликати звільнити усіх незаконно утримуваних ув’язнених на непідконтрольних українській владі територіях.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ), Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.