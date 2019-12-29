Зеленський планує особисто зустріти у Борисполі звільнених українців в рамках обміну



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Володимир Зеленський має намір особисто зустріти звільнених в рамках обміну утримуваними особами

Після обміну всіх наших хлопців повезуть в аеропорт Харкова, де їх зустріне військовий борт і переправлять в Бориспіль

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто зустріти звільнених в рамках обміну утримуваними особами з ОРДЛО. Про це повідомляє журналіст Андрій Павловський з посиланням на власні джерела.

Відповідне повідомлення він розмістив на своєму телеграм-каналі.

«Джерела повідомляють, що після обміну всіх наших хлопців повезуть в аеропорт Харкова, де їх зустріне військовий борт і переправлять в Бориспіль, де їх зустріне особисто президент», – зазначив журналіст.

Раніше повідомлялося, що Києву вже передали 25 утримуваних в ОРЛО. Ось поіменний список звільнених:

Едік Алаян

Микола Ульянов

Вороніна

Тетяна Горбуліч

Володимир Данильченко

Юрій Явтушок

Валентина Єрьомєнко

Сергій Іванчук

Роман Каргішка

Володимир Давацький

Олег Катишев

Анастасія Мухіна

Денис Олейник

Олександр Пауков

Михайло Сикацький

Денис Сігацький

Валерій Семенов

Анатолій Семеренко

Олена Сорокіна

Іван Дєєв

Валерій Тарасюк

Юрій Кучин

Роман Фурсов

Завадський

Андрій Яровий.

Очікуємо обміну з так званою «ДНР».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.