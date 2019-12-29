Угрупування «ЛНР» передало Україні 25 полонених (список)



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Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську

Під час трансляції наживо представниця російської терористичної організації «ЛНР» Ольга Кобцева порахувала людей, яких вона на КПВВ «Майорське» передасть Києву.

Подробиці з посиланням на видання Новости Донбасса.

Вийшло 25 осіб.

Ніхто з них не захотів залишитися в окупованому Луганську.

Ось поіменний список звільнених:

Едік Алаян

Микола Ульянов

Вороніна

Тетяна Горбуліч

Володимир Данильченко

Юрій Явтушок

Валентина Єрьомєнко

Сергій Іванчук

Роман Каргішка

Володимир Давацький

Олег Катишев

Анастасія Мухіна

Денис Олейник

Олександр Пауков

Михайло Сикацький

Денис Сігацький

Валерій Семенов

Анатолій Семеренко

Олена Сорокіна

Іван Дєєв

Валерій Тарасюк

Юрій Кучин

Роман Фурсов

Завадський

Андрій Яровий.

Своєю чергою терористами «ДНР» оголошена наступна формула обміну: віддати Києву 55 затриманих в обмін на 87 своїх прихильників. При цьому 20 їхніх колишніх бойовиків не погодилися повертатися на непідконтрольну територію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.