Обмін полоненими. Бразильський бойовик Лусваргі поїхав в «ЛНР»



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Рафаеля Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі

В Україні його було засуджено до 13 років позбавлення волі

У рамках обміну полоненими з бойовиками Україна віддала бразильця Рафаеля Лусваргі.

Про це розповіла «омбудсмен ЛНР» Ольга Кобцева, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

«Списки різні, там і громадяни Російської Федерації, які добровольцями приїхали до нас в «Республіку», там є громадяни іншої держави – зокрема, пан Лусваргі опинився на волі. Будемо сподіватися, що він зможе благополучно дістатися додому», – сказала вона.

Кобцева також сказала, що обмін відбувся чітко за заздалегідь встановленими списками. За її словами, «ЛНР» було передано 63 людини, тоді як 9 осіб відмовились їхати на окупований Донбас.

25 січня 2017 року Рафаель Лусваргі був засуджений постановою Печерського районного суду до 13 років ув’язнення із конфіскацією майна. Його визнали винним у створенні терористичної організації та незаконних збройних формувань. Лусваргі визнав свою провину.

Проте згодом Апеляційний суд скасував вирок через процедурні порушення. Бразилець спочатку утримувався під вартою, але потім йому змінили запобіжний захід, і він опинився на волі, де жив в одному з київських монастирів Української православної церкви Московського патріархату та планував стати ченцем. Прокурор у справі бойовика пояснив, що Лусваргі випустили з СІЗО, бо планували обміняти з військовополоненими «ДНР» і «ЛНР».

Проте обмін так і не відбувся, а разом з тим бразилець не повернувся назад за ґрати. Проте у СБУ спростовували підготовку Лусваргі до обміну, кажуть – не мають права вимінювати іноземців. 2 травня міський районний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.