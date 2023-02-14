З Вугледару вивезли останню дитину

Поліція завершила евакуацію не зважаючи на невдоволення деяких членів сім’ї

15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, «білі янголи» провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною. Наразі сім’я знаходиться у безпеці. Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою. В місті лишається понад 300 дорослих, які відмовляються покидати рідне місто.

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Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледару. Багатоповерховий будинок, у підвалі якого оселилася родина, знаходиться на околиці міста, в кілометрі від окупаційних військ. Попри те що на всю сім’ю чекали рідні у більше безпечному населеному пункті, батьки були впевнені, що їх підвал є найбезпечнішим місцем в Україні.

Поліцейські не полишали спроб вмовити родину евакуюватися, адже лишатися в місті смертельно небезпечно. Під час кожного візиту до Вугледару правоохоронці проводили профілактичну роботу з батьками та дітьми, розповідали про переваги евакуації.

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Врешті, не зважаючи на невдоволення деяких членів сім’ї, правоохоронцям вдалося вмовити голову родини на евакуацію.

На броньованому транспорті евакуаційний екіпаж вивіз сім’ю до бабусі в місто Курахове.

Від вивезеної з пекла родини слів подяки правоохоронці не отримали, лише їх бабуся щиро дякувала «білим янголам» за порятунок її рідних.

Поліція буде слідкувати за подальшою долею евакуйованої родини.

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Наразі всі зусилля екіпажів «Білий Янгол» спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок – родини із дітьми. Адже діти мають жити в безпеці, а не в підвалах під обстрілами.