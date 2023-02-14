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З Вугледару вивезли останню дитину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
З Вугледару вивезли останню дитину
Екіпаж «Білий янгол» вивіз 100 відсотків дітей з Вугледару
фото: національна поліція

Поліція завершила евакуацію не зважаючи на невдоволення деяких членів сім’ї

15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, «білі янголи» провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною. Наразі сім’я знаходиться у безпеці. Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою. В місті лишається понад 300 дорослих, які відмовляються покидати рідне місто.

Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з Вугледару. Багатоповерховий будинок, у підвалі якого оселилася родина, знаходиться на околиці міста, в кілометрі від окупаційних військ. Попри те що на всю сім’ю чекали рідні у більше безпечному населеному пункті, батьки були впевнені, що їх підвал є найбезпечнішим місцем в Україні.

Поліцейські не полишали спроб вмовити родину евакуюватися, адже лишатися в місті смертельно небезпечно. Під час кожного візиту до Вугледару правоохоронці проводили профілактичну роботу з батьками та дітьми, розповідали про переваги евакуації.

Врешті, не зважаючи на невдоволення деяких членів сім’ї, правоохоронцям вдалося вмовити голову родини на евакуацію.

На броньованому транспорті евакуаційний екіпаж вивіз сім’ю до бабусі в місто Курахове.

Від вивезеної з пекла родини слів подяки правоохоронці не отримали, лише їх бабуся щиро дякувала «білим янголам» за порятунок її рідних.

Поліція буде слідкувати за подальшою долею евакуйованої родини.

Наразі всі зусилля екіпажів «Білий Янгол» спрямовані на евакуацію людей із зони бойових дій до безпечних районів. Пріоритетний напрямок – родини із дітьми. Адже діти мають жити в безпеці, а не в підвалах під обстрілами.

Теги: священник місто батьки будинок поліція

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