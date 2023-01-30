Пожежа у столиці: рятувальники винесли із полум’я чоловіка (фото)

Причина пожежі наразі встановлюється

Сьогодні вранці, 30 січня, у Голосіївському районі столиці в одноповерховому приватному будинку виникла пожежа. Будинок загорівся у провулку Серпуховського. Про це повідомляє пресслужб ДСНС.

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Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка, якого передали медикам. 47-річний чоловік отримав отримав опіки та отруївся чадним газом. Його госпіталізували до лікарні. Також із будинку пожежні винесли кисневий балон, чим попередили можливий вибух.

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Причина пожежі наразі встановлюється.

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Раніше повідомлялося, що у столиці на Оболоні спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.