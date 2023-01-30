Пожежа у столиці: рятувальники винесли із полум’я чоловіка (фото)
Причина пожежі наразі встановлюється
Сьогодні вранці, 30 січня, у Голосіївському районі столиці в одноповерховому приватному будинку виникла пожежа. Будинок загорівся у провулку Серпуховського. Про це повідомляє пресслужб ДСНС.
Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка, якого передали медикам. 47-річний чоловік отримав отримав опіки та отруївся чадним газом. Його госпіталізували до лікарні. Також із будинку пожежні винесли кисневий балон, чим попередили можливий вибух.
Причина пожежі наразі встановлюється.
Раніше повідомлялося, що у столиці на Оболоні спалахнула пожежа у багатоповерхівці.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.
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