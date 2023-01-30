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Прагнення корпорації Meta та Ілона Маска заробляти на рекламі заважає почути Україну – ЗМІ навели факти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прагнення корпорації Meta та Ілона Маска заробляти на рекламі заважає почути Україну – ЗМІ навели факти
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Небажаним для соціальних мереж до недавнього часу були пости про полк «Азов»

Від 24 лютого українці діляться фото і відео обстрілів в режимі онлайн, показують наслідки ворожих «прильотів», розповідають про будні на передовій, розповсюджують свідченнями про жахи окупації, фіксують пересування ворожої техніки та живої сили ворога. Але в соціальних мережах Instagram і Facebook, які належать корпорації Meta, такі пости зазвичай приховуються, а сторінки попадають в блок, говориться в матеріалі Obozrevatel.

Здавалось, світ має бачити реальну картину подій в Україні та не мати сумніву, щодо злочинності  дій росіян стосовно незалежної країни. Але по факту тематичні пости, а також відео- і аудіо контент видаляють, нібито через наявність в ньому мови ворожнечі або символів. І навіть якщо ворогів напряму не називають «кацапами» чи «окупантами», і тим паче не закликають до насильства, а просто показують зруйновані ракетами будинки і загиблих мирних українців, пости можуть видалити. А у гіршому випадку заблокувати акаунт.

В такій ситуації, наприклад, двічі опинялась блогерка Уля Станіславська. В її стрічці постійно присутні оголошення про збори на ЗСУ та гуманітарну допомогу. За донати волонтерка купує захисні сітки, каски та бронежилети, бензопили та набори інструментів, аптечки та хірургічні набори, генератори тощо. Але чимось така активність завадила корпорації.

Так само небажаним для соціальних мереж до недавнього часу були пости про полк «Азов», який офіційно входить до складу Національної гвардії України. Навіть згадка про нього була гарантом того, що пост зникне зі стрічки. Але у січні стало відомо, що заборона знята. Це питання, як і в цілому блокування українських користувачів в Instagram і Facebook, намагається вирішити Мінцифри через офіційні звернення до корпорації Meta та зустрічі з її топменеджерами. І хоча велику кількість акаунтів вдається з часом розблокувати, глобально проблема не знята. Наприклад, у грудні в Twitter, новим власником якого став Ілон Маск, стало неможливим залогінитись або зареєструватись з українського номера. 

На думку експертів, причина того, що пости про війну приховуються, а акаунти блокуються полягає у бажанні Meta заробляти на своїх майданчиках. Бо реклама на фоні контенту про зруйнований житловий будинок в Дніпрі, жертв обстрілів вже звільненого Херсону,  поранених бійців, що б’ються на Донбасі, неможлива.

Однак українці сподіваються, що жага заробітку поступиться здоровому глузду і доступ до правдивої інформації про війну не буде припинятися ні на мить!

Теги: українці Ілон Маск Facebook будинок реклама відео 24 лютого

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