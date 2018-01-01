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    Події в Україні

    За добу в АТО бойовики 10 разів відкривали вогонь, одного військового поранено

    Пораненого бійця доправили до шпиталю
    За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військового. Про це розповів спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. «Внаслідок ворожих обстрілів дістав поранення один наш захисник, його евакуйовано до військового мобільного
    • Сьогодні, 13:33
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    Пораненого бійця доправили до шпиталю

    За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено одного українського військового. Про це розповів спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

    «Внаслідок ворожих обстрілів дістав поранення один наш захисник, його евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Стан здоров'я військовослужбовця оцінюється як задовільний», - повідомив він.

    В цілому, за минулу добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. На луганському напрямку було зафіксовано найбільше порушень «режиму тиші».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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