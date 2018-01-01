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    Бойовики посилили вогневу активність в зоні АТО: є поранений

    Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України
    Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку противник
    • Сьогодні, 06:15
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    <span>Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення</span>
    Фото: REUTERS
    Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення

    Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України

    Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського.

    Зі стрілецької зброї включно із кулеметами незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.

    На донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.

    Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник. У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

    Нагадаємо, протягом 18 лютого знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО

    Позаминулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас
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