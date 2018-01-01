Бойовики посилили вогневу активність в зоні АТО: є поранений

Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку противник



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Фото: REUTERS Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення

Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського.

Зі стрілецької зброї включно із кулеметами незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник. У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

Нагадаємо, протягом 18 лютого знову спостерігалася ворожа активність. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО.

Позаминулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.