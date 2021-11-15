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    Події в Україні

    За допомогу нелегальним мігрантам українців очікує кримінальна відповідальність

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    РНБО готується давати відсіч нелегалам на кордонах - За допомогу нелегальним мігрантам українців очікує кримінальна відповідальність
    РНБО готується давати відсіч нелегалам на кордонах
    Фото з відкритих джерел

    За сприяння у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства

    Міністр оборони Олексій Резніков попередив громадян про кримінальну відповідальність за допомогу біженцям із території Білорусі у незаконному перетині державного кордону України. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками сьогоднішньої міжвідомчої наради в Луцьку.

    «Хотів би попередити тих, хто живе у п'яти областях, що межують із дружньою нам Білоруссю, тих, хто планує заробляти гроші на допомозі в перетині кордону незаконним мігрантам – це буде проти національних інтересів України. Це питання національної безпеки», – зазначив Резніков.

    За його словами, відповідальність за допомогу у незаконному перетині кордону громадяни України нестимуть відповідно до чинного законодавства.

    «Хто надаватиме таку допомогу і за гроші продаватиме країну – відповідатиме досить серйозно за законом», – наголосив міністр.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважив, що в квітні 2014 року була скасована кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону.

    «Але лишилася кримінальна стаття за допомогу цим людям. Тому це буде кримінальна відповідальність», – резюмував Данілов.

    Нагадаємо, Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях.

    Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорили захист кордонів від мігрантів.

    Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

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    Теги: міністр РНБО Олексій Резніков
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    За допомогу нелегальним мігрантам українців очікує кримінальна відповідальність