ЗМІ розповсюдили у мережі фейкову заяву ЗСУ про мігрантів

Низка ЗМІ подала інформацію про заяву військових про те, що вони нібито готові застосовувати зброю щодо мігрантів

У мережі з'явилася заява, яку приписують українським військовим, про дії стосовно мігрантів та диверсантів на тлі кризової ситуації на кордоні Польщі з Білоруссю, але заява виявилася фейком, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Напередодні «пресслужба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади» поширила у Facebook повідомлення про те, що жодні особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України, оскільки «просто будуть знищені нашими підрозділами». Низка ЗМІ подала це, як військові нібито готові застосовувати зброю стосовно мігрантів.

На публікації звернув увагу Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті. Там заявили, що заява з Facebook «61 окремої піхотної єгерської бригади» є фейком.

«Такого підрозділу як «61 окрема піхотна єгерська бригада» не існує в природі. Простіше кажучи, він фейковий. У складі ЗС України є лише «61 окрема піхотна бригада корпусу резерву», яка жодних заяв не робила», – зазначили у Центрі.

Також наголошується, що заяви фейкових ресурсів не відображають позиції ЗСУ, суперечать офіційній політиці держави та використовуються російською пропагандою.

Цікаво, що Facebook-сторінка існує не перший рік і до сьогодні активно цитувалася лише українськими ЗМІ, проте фейк про «знищення мігрантів» підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше польські прикордонники, повідомляли, що за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.