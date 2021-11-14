Міграційний колапс на кордонах з ЄС. Політолог викрив задум Путіна

Путін майстерно зробив теми «Північного потоку – 2» і енергетичного шантажу Європи не першочерговими

Журналіст-політолог Дмитро Корнейчук на своїй сторінці у Facebook проаналізував напружену ситуацію на польському кордоні та дійшов висновку, що все, що відбувається – майстерна провокація російського диктатора Володимира Путіна, задля переводу уваги світової спільноти від російського газового шантажу.

«Ви тільки оцініть, як Путін майстерно влаштував балаган у Білорусі на кордоні з Польщею? І ніхто не обговорює запуск»"Північного потоку – 2», і енергетичний шантаж Європи. Мало того, Вашингтон і Європа підігрують Путіну у всій цій історії, роздуваючи проблему мігрантів майже на новий рівень війни», – написав політолог.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав усі політичні сили об’єднатись для спротиву «Північному потоку – 2».

Раніше повідомлялося, що Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть у тому випадку, якщо «Північний потік – 2» буде прийнятий в експлуатацію. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».