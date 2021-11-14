У таборі біженців на білорусько-польському кордоні журналісти організували польовий пресцентр

Під пресцентр обладнали критий військовий автомобіль, в якому організують постійну подачу електрики, створять умови для роботи і зарядки техніки

Польовий пресцентр з'явився у таборі біженців на білорусько-польському кордоні, де в даний час знаходяться кілька тисяч мігрантів, охочих потрапити в Європу. Про це повідомили в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

За його інформацією, під прес-центр обладнали критий військовий автомобіль, в якому буде організована постійна подача електрики, створені умови для роботи і зарядки техніки.

Повідомляється, що в таборі працюють кілька десятків журналістів представників білоруських і деяких зарубіжних ЗМІ. Від агентства телевізійних новин каналу «Білорусь-1», зокрема, знаходяться три групи, а до вечора неділі очікують ще дві.

Журналісти телеканалу також повідомили, що Міждержавна Телерадіокомпанія «Мир» доставила на місце автомобіль супутникового зв'язку для ведення прямих трансляцій. Раніше телерадіокомпанія повідомила, що буде організовувати прямі включення з кордону між Білоруссю і Польщею. Відео компанії «Мир» буде надано за запитом і іншим телеканалам.

Раніше польські прикордонники, повідомляли, що за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.