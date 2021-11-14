У Луцьку почалася нарада РНБО щодо кордону: будівлю ОДА оточили силовики

Секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю

Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів, повідомляє 24tv.uа.

На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Будівлю ОДА оточили правоохоронці й нікого туди не пускають.

Нагадаємо, як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінскі повідомляє, що на кордоні у понеділок готується провокація. Так, за чутками, що поширюються у мігрантських чатах, 15 листопада за ними організовано приїдуть автобуси з Німеччини, які пропустить Польща.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, ця інформація не відповідає дійсності. Наразі мігрантам розсилають попередження від міністерства англійською мовою, щоб ті не вірили чуткам, а польський кордон добре охороняється. У СМС також є посилання на сайт Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, де п'ятьма мовами людей попереджають про хибну інформацію.

Раніше Польща заявила, що до її кордону прибувають білоруські силовики.

До того польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.