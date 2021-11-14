Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях – МВС

Денис Монастирський заявив, що в разі ризику міграційної кризи буде запроваджено надзвичайний стан

У тих областях України, які межують із Білоруссю, у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан. Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу 14 листопада, пише «Укрінформ».

«Пропрацьовані різні сценарії аж до того, що буде запроваджено надзвичайний стан у прикордонних областях», –зазначив міністр.

За словами Монастирського, у пріоритеті уряду у найближчі два роки укріпити державний кордон із Білоруссю. Він додав, що уже в бюджеті на наступний рік будуть передбачені відповідні кошти.

Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Нагадаємо, раніше Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Монастирський додав, що нині центральна влада спілкується з місцевою, з громадами, які мешкають на місцях. За його словами, це не перша і не остання подібна криза.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю. Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів.

На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

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