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Ракетний удар по Дніпру: фото наслідків 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: фото наслідків 
Вороги атакували місто чотирма ракетами 
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Рашисти зруйнували підприємство 

Під ракетний удар увечері понеділка, 28 листопада в Дніпрі потрапило одне з приватних підприємств міста. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет.

«Руський мір» несе тiльки розруху», – розповів він.

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фото: Валентин Резніченко/Telegram

Як повідомлялося, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту чотирма ракетами. 

У результаті удару сталися серйозні руйнування і пожежа.

Нагадаємо, захисники України перебувають напоготові, щоб дати відсіч загарбникам у разі масованої  ракетної атаки РФ по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали українців зберігати спокій.

Теги: ворог Дніпро окупанти обстріл

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