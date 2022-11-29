Ракетний удар по Дніпру: фото наслідків 

Рашисти зруйнували підприємство

Під ракетний удар увечері понеділка, 28 листопада в Дніпрі потрапило одне з приватних підприємств міста. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет.

«Руський мір» несе тiльки розруху», – розповів він.

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фото: Валентин Резніченко/Telegram

Як повідомлялося, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту чотирма ракетами.

У результаті удару сталися серйозні руйнування і пожежа.

Нагадаємо, захисники України перебувають напоготові, щоб дати відсіч загарбникам у разі масованої ракетної атаки РФ по Україні. У Повітряних силах ЗСУ закликали українців зберігати спокій.