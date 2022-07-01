Данілов пояснив, чим Зміїний був важливий для росіян

Данілов наголосив, що вихід росіян з острова не був «жестом доброї волі»

«Територія острова Зміїний наразі є чистою»

Російські військові вели потужну радіорозвідку з острова Зміїний. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов розповів у ефірі проєкту «Говорить великий Львів».

«З цього об’єкта вони вели спостереження за Одеською областю, за Бессарабією, те, що стосується Придністров’я. Вони там мали дуже потужні позиції з точки зору радіорозвідки з цієї нашої території», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що вихід росіян з острова не був «жестом доброї волі», українські військові вибили їх звідти важкою артилерією.

«Те, що стосується Зміїного, те, що трактують зараз у Російській Федерації, що нібито вони пішли «по добрій волі», це зовсім не відповідає дійсності. Насправді їх звідти вибила наша важка артилерія, наші Збройні Сили, всіма засобами, які тільки можливі, нанесли двічі відповідні ураження. І там ховатися нема де, і вони вимушені були тікати», – сказав він.

Данілов додав, що територія острова Зміїний «наразі є чистою», жодного ворога там нема.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

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