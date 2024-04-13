Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»
Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Безпека великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною

 

Запорізька атомна електростанція перевела всі свої шість реакторів у стан «холодного зупину». Вранці 13 квітня в цей стан був переведений останній – четвертий – реактор. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба організації.

«Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною», – сказав Гроссі.

Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму «холодного зупину». Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в пресслужбі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули «виходи» артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Раніше російський диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. 

Нагадаємо, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Як повідомлялося, у неділю 7 квітня МАГАТЕ заявило про атаки ЗАЕС безпілотниками, зазначивши, що в результаті було три постраждалих місця на її майданчику, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також упродовж доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.

Читайте також:

Теги: обмеження росіяни МАГАТЕ безпека інспекція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія грає в дуже небезпечну гру з військовим захопленням української атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі»
Вибухи на ЗАЕС: Росія використовує звіт МАГАТЕ для дискредитації України на Заході
10 квiтня, 17:31
Росія вирішила за допомогою Fpv-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України
Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС
9 квiтня, 17:20
Росіянам на захопленій Запорізькій АЕС не вистачає співробітників
Росіяни почали шукати персонал для роботи на ЗАЕС у соцмережах
9 квiтня, 22:51

Події в Україні

ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»
ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»
Стало відомо, коли в Україні розпочнеться повторний огляд обмежено придатних
Стало відомо, коли в Україні розпочнеться повторний огляд обмежено придатних
Окупанти тиснуть на Бахмутському та Новопавлівському напрямку – Генштаб
Окупанти тиснуть на Бахмутському та Новопавлівському напрямку – Генштаб
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
Бійці 47-ї бригади атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку
Бійці 47-ї бригади атакували гольфкар з окупантами на Авдіївському напрямку
Україна може програти війну вже цього року – BBC
Україна може програти війну вже цього року – BBC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
22K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
9806
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
6069
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4684
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
4521
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось

Новини

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Сьогодні, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua