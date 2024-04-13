ЗАЕС уперше з 2022 року перевела всі реактори в «холодний зупин»

Безпека великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною

Запорізька атомна електростанція перевела всі свої шість реакторів у стан «холодного зупину». Вранці 13 квітня в цей стан був переведений останній – четвертий – реактор. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба організації.

«Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною», – сказав Гроссі.

Державна інспекція ядерного регулювання України ще минулого року видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до режиму «холодного зупину». Але росіяни, які контролюють ЗАЕС, відмовлялися це робити.

Говорячи про загрозу безпеці ЗАЕС, в пресслужбі МАГАТЕ розповіли, що сьогодні експерти агентства, які перебувають на АЕС, чули «виходи» артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Раніше російський диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Як повідомлялося, у неділю 7 квітня МАГАТЕ заявило про атаки ЗАЕС безпілотниками, зазначивши, що в результаті було три постраждалих місця на її майданчику, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також упродовж доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.