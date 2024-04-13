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Путін планує перезапустити Запорізьку АЕС – WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін планує перезапустити Запорізьку АЕС – WSJ
Перезапуск електростанції також створить нову безпекову загрозу
фото: AP

 планах РФ – відновлення роботи хоча б одного реактора станції

Російський диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

Міжнародне агентство з атомної енергії у Відні отримало технічні звіти, написані невеликою групою інспекторів, яких воно відрядило на станцію, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані «холодна зупинка», шостий – у режимі «гаряча зупинка» для виробництва пари та тепла. У планах РФ – відновлення роботи хоча б одного реактора станції. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

За інформацією видання, російський президент повідомив голову МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі про перезапуск станції, коли той відвідував Росію у березні. Проте точних термінів виконання таких планів Путін не назвав.

Як розповіли опитані WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію.  Щоб домогтися перезапуску, Росії потрібно буде залучити численних технічних фахівців, навчених найдрібнішим особливостям станції, оскільки зараз вона не є станцією «радянського типу», до якої звикли російські робітники. ЗАЕС частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі.

Перезапуск електростанції також створить нову безпекову загрозу, яка вже є настільки серйозною, що рада директорів МАГАТЕ провела екстрене засідання в четвер, щоб обговорити нещодавні атаки безпілотників.

Нагадаємо, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Як повідомлялося, у неділю 7 квітня МАГАТЕ заявило про атаки ЗАЕС безпілотниками, зазначивши, що в результаті було три постраждалих місця на її майданчику, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також упродовж доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.

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Теги: росія путін диктатор МАГАТЕ Запорізька АЕС

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