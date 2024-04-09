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Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, навіщо Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС
Росія вирішила за допомогою Fpv-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України
фото з відкритих джерел

На Запорізькій АЕС росіяни регулярно проводять запуски ударних дронів

Російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Вони спробували звинуватити у цьому українських захисників. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Розвідник розповів, що Росія розпочала нову хвилю провокацій щодо Запорізької АЕС. За його словами, у них немає нічого нового, а метою таких провокацій є звинувачення України.

Як зазначив Юсов, росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська і техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.

«Ось сьогодні (Росія – «Главком») вирішила за допомогою Fpv-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна «по ядерних об'єктах жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції», – сказав він.

Як повідомлялося, на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію. «Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку», – заявив він.

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

До слова, рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проведе у четвер, 11 квітня, позачергове засідання для обговорення ударів дронів по окупованій Росією Запорізькій АЕС. 

Теги: війна розвідка безпілотник ГУР Запорізька АЕС

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