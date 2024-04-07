На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Здійснено атаку ЗСУ по куполу шостого енергоблоку Запорізької АЕС. Критичних пошкоджень і постраждалих немає. Загроз порушення меж безпеки не зафіксовано.

Раніше сьогодні зафіксовані прильоти в районі вантажного порту і їдальні на території ЗАЕС, пошкоджено вантажівку з продуктами», – повідомило призначене окупантами «керівництво» станції.

«Росатом», який керує окупованим об'єктом, закликав керівництво МАГАТЕ та країн ЄС «відреагувати на спробу ескалації ситуації навколо ЗАЕС».

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

«Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку», – заявив він.

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.