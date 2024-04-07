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На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон
фото з відкритих джерел

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Здійснено атаку ЗСУ по куполу шостого енергоблоку Запорізької АЕС. Критичних пошкоджень і постраждалих немає. Загроз порушення меж безпеки не зафіксовано.

На території Запорізької АЕС вибухнув дрон фото 1

Раніше сьогодні зафіксовані прильоти в районі вантажного порту і їдальні на території ЗАЕС, пошкоджено вантажівку з продуктами», – повідомило призначене окупантами «керівництво» станції.

«Росатом», який керує окупованим об'єктом, закликав керівництво МАГАТЕ та країн ЄС «відреагувати на спробу ескалації ситуації навколо ЗАЕС».

На території Запорізької АЕС вибухнув дрон фото 2

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

«Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку», – заявив він.

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Теги: безпілотник Порту МАГАТЕ

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