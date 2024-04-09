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Росіяни почали шукати персонал для роботи на ЗАЕС у соцмережах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни почали шукати персонал для роботи на ЗАЕС у соцмережах
Росіянам на захопленій Запорізькій АЕС не вистачає співробітників
фото з відкритих джерел

За даними української розвідки, кількість персоналу на станції скоротилася

Російські окупанти через дефіцит кадрів шукають робітників на Запорізьку атомну електростанцію у соцмережах. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що українські співробітники на Запорізькій АЕС не підписали нові контракти з окупантами, тому росіяни намагаються їх схиляти до співпраці. За словами представника розвідки, таких працівників чимало.

За даними української розвідки, кількість персоналу на станції скоротилася, і окупанти шукають новий персонал на російській території через соцмережі.

«Уявіть собі, на ядерний об'єкт через соцмережі та оголошення в Telegram», – наголосив Юсов.

Представник ГУР додав, що професійний рівень для нових робітників значно знизили, що створює додаткові загрози для роботи Запорізької АЕС.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Як повідомлялося, у неділю 7 квітня МАГАТЕ заявило про атаки ЗАЕС безпілотниками, зазначивши, що в результаті було три постраждалих місця на її майданчику, зокрема в одному з шести корпусів реактора, де орієнтовно було обладнання спостереження та зв'язку. Експерти МАГАТЕ повідомили, що бачили залишки дронів у трьох місцях, а також упродовж доби чули вибухи і стрілянину, зокрема з артилерії, неподалік від ЗАЕС.

Як зазначили в МАГАТЕ, уперше з листопада 2022 року найбільша АЕС у Європі була прямою ціллю військових дій.

До слова, рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проведе позачергове засідання для обговорення ударів дронів по окупованій Росією Запорізькій АЕС.

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Теги: розвідка росія окупанти Запорізька АЕС

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