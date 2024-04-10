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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Вибухи на ЗАЕС: Росія використовує звіт МАГАТЕ для дискредитації України на Заході

glavcom.ua
«Росія грає в дуже небезпечну гру з військовим захопленням української атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі»
фото: Reuters

План російської влади простий – показати Заходу, що Україна нібито є терористичною державою

Днями на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції здетонував дрон. Він влучив у дах корпусу тренажерного центру, постраждалих немає.

Російські окупанти одразу звинуватили в атаці Україну. Представники Сил оборони України відразу заявили, що Україна не причетна – це може бути імітаційним ударом самих загарбників.

Примітно, що інцидент з дроном є зовсім не випадковою і не одиничною історією. Російська Федерація не облишила ідеї дискредитації України і, завдяки цьому, зменшення чи взагалі припинення західної допомоги.

Саме тому з’явилася ця історія з «українським» дроном, який вибухнув на території ядерного об’єкту – таким чином Росія намагається переконати європейські суспільства та тамтешні політичні еліти у тому, що Україна є терористичною державою, з якою не варто мати справу.

Час російської провокації також був вибраний не випадково. Упевнений, що початок квітня був обраний росіянами саме тому, що кілька тижнів тому під Москвою стався терористичний акт у торгівельно-розважальному комплексі «Крокус Сіті Холл».

Між цими двома подіями є прямий зв’язок. Росіяни після терористичного акту бойовиками «Ісламської держави» у «Крокус Сіті Холлі» під Москвою уперто просувають тезу про те, що до цього теракту причетна Україна. Це робиться для того, аби нав’язати світу образ України як терористичної країни.

А це своєю чергою потрібно саме для того, аби проводити подібні нинішній дроновій атаці акції. Росія, звинувачуючи Україну у теракті в «Крокус Сіті Холлі», забезпечує собі таким чином можливість говорити після можливого вибуху на Запорізькій АЕС та радіоактивного забруднення території країн Європи – мовляв, ми ж вас попереджали про загрози з боку України.

План російської влади простий – показати Заходу, що Україна, якій він допомагає з початку повномасштабної війни, нібито є терористичною державою.

Ба більше – Україна ще й «готова наражати на небезпеку», зокрема, на радіаційну небезпеку, самі країни Заходу. На Заході вже відреагували на подібні сентенції з боку країни-окупанта. Тут йдеться і про дрон на ЗАЕС, і про терористичний акт у Підмосков’ї. Сполучені Штати відразу після масового убивства людей у «Крокус Сіті Холлі» заявили про те, що підстав вважати Україну причетною до цього злочину немає жодних.

Представник Держдепу Метью Міллер у відповідь на прохання журналіста розповісти, що відомо США про інцидент з дроном на ЗАЕС заявив, що вони бачили повідомлення про атаку безпілотника на Запорізьку атомну електростанцію.

Наразі Держдеп продовжує стежити за ситуацією, зокрема й за офіційними повідомленнями МАГАТЕ.

«Росія грає в дуже небезпечну гру з військовим захопленням української атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі. Це небезпечно, і ми продовжуємо закликати Росію вивести свій військовий і цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над станцією компетентним українським органам влади й утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції», – заявив він.

Втім, Росію це прогнозовано не зупинило. До того ж, окупанти можуть використати на свою користь звіт місії МАГАТЕ, яка перебуває на території Запорізької атомної електростанції. Пояснюю, чому – місія МАГАТЕ зафіксувала факт вибуху і його наслідки. А такі важливі деталі, як траєкторія польоту дрона, аналіз його приналежності, скорше за все, залишився поза увагою представників місії.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції. У своїй доповіді МАГАТЕ повідомило, що протягом 7 квітня на території окупованої Запорізької АЕС лунали вибухи та звуки стрілянини, коли російські війська відкрили вогонь по об'єкту, який виглядав як дрон. В одному з шести реакторних корпусів станції експерти виявили ураження обладнання зв’язку та спостереження.

Але, на жаль, подібні інциденти будуть повторюватися. Росіяни, скоріш за все, будуть використовувати цей фактор як спробу тиску – не на Україну навіть, а на країни Заходу, лякаючи їх техногенною катастрофою «з вини України». Цим росіяни намагатимуться досягти двох цілей.

По-перше, це спроба закріпити Запорізьку атомну електростанцію за собою.

По-друге, це дискредитація України в очах західних партнерів. У нинішній ситуації варто пам’ятати наступне. Сам теракт в «Крокус Сіті Холлі» продемонстрував, що кремлівський режим, по-перше, безсилий проти реальних терористів, по-друге, не поспішає чи навіть і не хоче рятувати своїх громадян у критичних ситуаціях.

А використання теракту в «Крокус Сіті Холлі» для того, аби підкріпити свої провокації на ЗАЕС, прямо вказує на відверті провокації з боку Кремля – причому не проти Заходу чи України, а проти своїх власних громадян. Яких влада РФ спочатку дасть убити черговим терористам, а потім залюбки використає їхні смерті у своїх агресивних цілях.

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Теги: росія окупанти теракт Україна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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