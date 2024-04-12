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Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Експерт розповів про проблеми окупантів на Запорізькій АЕС
Ніхто не може сказати, що міститься у вантажівках російських військових на території АЕС
фото з відкритих джерел

«Росіяни перетворили машинні зали у спортивні майданчики, де бігають, спортом займаються»

Проблем на ЗАЕС з кожним днем все більше і справа не тільки в тому паливі, яке передбачене проєктом і яке треба змінювати. Питань дуже багато. Це і забезпечення станції електроенергією, і охолодження активних зон реактора, і проблеми з кваліфікацією персоналу, які росіяни вирішити не можуть. До всього, станція замінована по периметру та за периметром,  а ще там перебувають військові, які перетворили машинні зали у спортивні майданчики. Таку заяву під час інтерв’ю «Главкому» зробив ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

З початку війни і захоплення ЗАЕС станція залишається інструментом шантажу, залякування і нагнітання ситуації з боку окупанта. І, на думку Плачова, така політика росіян буде продовжуватися. «Ці вибухи дронів схожі на спецоперацію для відвертання уваги світової спільноти від того, що вони наробили своїми масштабними ударами 22-29 березня з нашою енергосистемою», – вважає він. 

Проблем на ЗАЕС з кожним днем все більше і справа не тільки в тому паливі, яке передбачене проєктом і яке треба змінювати. «Там же різне паливо в активних зонах реактора: є змішані активні зони, де є і російське паливо, і американське, є активні зони, де є повністю те або інше. І без розуміння теплогідравлічних та фізико-хімічних розрахунків можна догратися до дуже складних проблем», – пояснює Плачков.

Він нагадав, що п’яти із шести енергоблоків на ЗАЕС подовжено строк служби експлуатації, а також проведена комплексна зведена програма підвищення безпеки і, відповідно, змінені технічні і проєктні рішення.

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Тому, зауважив Плачков, тільки персонал, який навчався саме на цій станції та має ліцензії українського регулятора, має право робити такі вивантаження-перевантаження активної зони реактора. «У мене є великі сумніви, що там залишилися спеціалісти, які зможуть це зробити, а взяти спеціалістів з інших російських атомних електростанцій – це великий ризик», – зазначив він.

Також на ЗАЕС  питання щодо забезпечення станції електроенергією. «Якщо обидві лінії електропередач, що живлять станцію вимикають, спрацьовує дизельний генератор. І за час окупації там вже сім разів був повний блекаут і одного разу – частковий», – пояснив Плачков.

А ще на станції є питання щодо охолодження активних зон реактора, тому що з руйнуванням греблі Каховського водосховища на станції залишився тільки басейн-охолоджувач, зливний колектор Запорізької ТЕС, а також свердловини на самій атомної станції, аби підтримувати рівень ставка-охолоджувача. «Тобто окрім цих дронів, питань дуже багато. Станція замінована по периметру та за периметром, там перебувають військові, військова техніка на території і у машинних залах», – каже Плачков.  

Також він звернув увагу на те, що ніхто не може сказати, що знаходиться у вантажівках російських військових на території АЕС – яке обладнання та як воно впливає на роботу станції. «Вони ж перетворили машинні зали у спортивні майданчики, де бігають, спортом займаються. А присутність військових та радіаційна безпека не мають між собою нічого спільного.», – резюмував Плачков.

Нагадаємо, останні ракетні атаки Росії є спробою російського диктатора Володимира Путіна «занурити країну в темряву». Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Адрієн Вотсон закликала Палату представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Також російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.

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Теги: законопроєкт окупанти військові військова техніка блекаут безпека басейн Запорізька АЕС Григорій Плачков генератор росія

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