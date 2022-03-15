Пресконференції полонених російських окупантів довели Путіна до сказу

Масове каяття російських військових: Росія почала скаржитися на Україну в міжнародні правозахисні організації

Міжнародна організація Amnesty International відреагувала на пресконфренції російських військовополонених в Україні, їхні телефонні розмови з родичами у Росії і заявила про дотримання вимог Женевської конвенції. Відповідна заява опублікована на сайті організації.

«Оскільки конфлікт триває, важливо, щоб усі сторони повністю поважали права військовополонених. Будь-яка публічна поява може поставити під загрозу військовополонених, коли вони повертаються на батьківщину, а також стати проблемою для їхніх сімей під час їх утримання», – зазначила директор програми реагування на кризові ситуації Amnesty International Джоан Марінер.

В організації зіслалися на статтю 13 Третьої Женевської конвенції, яка гласить: «Військовополонені повинні бути завжди захищені, особливо від суспільної цікавості. Обов’язок держави, яка тримає під вартою, забезпечити належне дотримання прав цих ув’язнених з моменту їх захоплення».

За офіційними даними, на 15 березня втрати росармії в Україні становлять понад 13,5 тис. солдатів. Іще 40,5 тис. солдат отримали поранення, близько 500 – потрапили до полону.

Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Подібна прессконференція також відбулася 14 березня.

Крім цього, генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією.

«Я обіцяю вам, лише за дітей ми притягнемо (до відповідальності, – ред.) кожного. Крім того, ми зосереджені на кримінальних провадженнях, відкритих проти диверсантів, розвідників та злочинців. Україна не повинна виходити з міжнародного порядку денного. Путін намагається всіх заговорити, але світ повинен знати, хто справжній фашист. Ми виділили напрямок – сексуальні злочини. Неприємна тема, але ми вимушено взяли її на роботу. Постраждалим знадобляться роки реабілітації», – сказала Венедіктова.