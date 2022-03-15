Військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів

У командуванні зазначили, що ситуація у зоні відповідальності їх підрозділів станом на ранок 15 березня залишається контрольованою

Українські артилеристи ліквідували реактивну систему залпового вогню російських окупаційних військ, що обстрілювала житлові квартали Чернігова. Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба», ‒ йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що ситуація у зоні відповідальності їх підрозділів станом на ранок 15 березня залишається контрольованою.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.