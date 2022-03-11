Військові ліквідували ще одного російського генерала – Геращенко

Колесникова призначили командувачем 29-ї армії Східного військового округу в Забайкаллі у грудні 2021 року

Сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Гарна новина: сьогодні став «двохсотим» командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков», – йдеться у повідомленні.

Також про смерть Колеснікова розповів командир добровольчого батальйону МВС України «Луганськ-1», депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.

Колесникова призначили командувачем 29-ї армії Східного військового округу в Забайкаллі у грудні 2021 року. До того він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої в Московській області.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.



