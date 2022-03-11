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    Військові ліквідували ще одного російського генерала – Геращенко

    Російський генерал-майор Андрій Колесніков став &laquo;двухсотим&raquo; - Військові ліквідували ще одного російського генерала – Геращенко

    Російський генерал-майор Андрій Колесніков став «двухсотим»

    фото: Pravda Gerashchenko

    Колесникова призначили командувачем 29-ї армії Східного військового округу в Забайкаллі у грудні 2021 року

    Сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Гарна новина: сьогодні став «двохсотим» командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков», – йдеться у повідомленні.

    Також про смерть Колеснікова розповів командир добровольчого батальйону МВС України «Луганськ-1», депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.

    Колесникова призначили командувачем 29-ї армії Східного військового округу в Забайкаллі у грудні 2021 року. До того він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої в Московській області.

    Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.


    Теги: Росія ЗСУ Антон Геращенко армія війна військові Україна
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    Військові ліквідували ще одного російського генерала – Геращенко