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    Доля Путіна вирішується на переговорах США та Китаю

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

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    Путін сильно нашкодив планам&nbsp;Сі Цзіньпіна - Доля Путіна вирішується на переговорах США та Китаю
    Путін сильно нашкодив планам Сі Цзіньпіна
    з відкритих джерел

    Китай не очікував, що українська армія дасть відсіч росіянам

    Мовою оригіналу

    Позиция Вашингтона, на мой взгляд, более или менее понятна: путинский режим должен быть ликвидирован, и Россия лишена возможности угрожать соседним странам, Европе и миру в целом.

    Словом, проведена ее денацификация и демилитаризация. Поражение России в войне с Украиной – первый шаг в достижении этой цели. Остальное должна завершить экономическая и политическая изоляция России от окружающего мира. Вопрос о том, когда эти цели будут достигнуты, остается открытым.

    О реальной, а не декларируемой позиции Китая судить очень трудно

    Могу лишь предположить, что в первые дни войны в Пекине рассчитывали на быструю военную победу России. Это открывало бы для Китая приятную перспективу: США и НАТО унижены, новые военные союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создаваемые Вашингтоном, дискредитированы, западные страны обращаются к китайскому руководству за советом и помощью, просьбами спасти Украину от российских орд.

    ВСУ и украинское общество эти планы поломали. Сейчас перед Пекином стоит иная задача: спасти Россию от разгрома на поле боя и сохранить ее как, пусть ослабленного, но все же противовеса США.

    Для этого необходимо позволить Кремлю «спасти лицо (на деле, окровавленную морду)» и выйти из войны, сохранив нынешний режим с Путиным или без него

    Сохранить лицо требуется и Китаю. За три недели до войны Путин и председатель Си подписали документ, в котором на весь мир провозгласили себя друзьями. Почему-то мне кажется, что, вспоминая об этом документе, в Пекине сейчас досадливо морщатся. Действительно, неудобно получается, как-то некрасиво.

    Естественно было бы задать вопрос: не рано ли говорить о поражении России в Украине? На мой взгляд, нет. Российские войска утратили главное: боевой дух, превращаются в банду насильников и мародеров. Они готовы убивать, но не готовы умирать.

    И еще два замечания. В ответ на появившиеся в западной прессе сообщения о том, что Москва обратилась к Китаю за экономической и военной помощью, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что ему ничего не известно о каких-либо предположениях о том, что Китай может быть готов помочь России.

    Одним словом, «нет, нет, ничего не знаю, вообще ничего такого не было». Китайское посольство в Вашингтоне – самое важное из всех представительств Китая за рубежом.

    Второе – намного важнее. Судьбу Путина и России, возомнивших себя вершителями мировых судеб, решают за закрытыми дверями двое даже не лидеров, а высокопоставленных дипломатов: китайский и американский. Такая вот се ля ви…

    Джерело: блог Юрія Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США НАТО армія війна Китай Путін #stoprussia
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    Доля Путіна вирішується на переговорах США та Китаю