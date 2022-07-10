Захисників звільнено від військового збору: Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору

Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування зарплат військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє українських захисників від сплати військового збору. Про це свідчить картка законопроекту №7432.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану.

Таким чином, від сплати військового збору звільнили:

Збройні сили України;

Національну гвардію;

правоохоронні органи;

Службу безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужбу;

Управління державної охорони;

Міністерство внутрішніх справ;

Держспецзв'язку.

Нагадаємо, що Верховна рада прийняла даний законопроект ще 19 червня.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за створення бази ДНК в Україні. Відповідний закон 2035-IX опубліковано на сайті ВР.

За ухвалення закону «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» (реєстраційний номер 4265) проголосували 256 народних депутатів України.

Законом передбачено створення Електронного реєстру геномної інформації людини, держателем якого є Міністерство внутрішніх справ. Відомості з реєстру є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають оприлюдненню.