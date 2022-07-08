Рада дозволила нардепам приймати цінні подарунки: подробиці

Раніше депутати могли отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму

Парламент на час війни зняв обмеження у антикорупційному законодавстві щодо вартості подарунків для депутатів

Верховна Рада ухвалила закон, яким пропонується скасувати на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Росії. За відповідний документ віддали свої голоси 240 народних обранців.

Відповідно до закону №7280 «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану», перехідні положення закону «Про запобігання корупції» доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій російської федерації.

Згідно зі статтею 23 закону «Про запобігання корупції», депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму. Як відомо, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник) із 1 липня 2022 року становить 2508 гривень.

Нагадаємо, у порядку денному пленарного засідання Верховної Ради, яке відбулося сьогодні, 8 липня, було 28 питань. З них народні депутати провалили голосування щодо п'яти законопроєктів.

Також повідомлялося, що 8 липня Верховна Рада ухвалила постанову №7529 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вадима Новинського. Відповідне рішення підтримали 295 парламентарів. Голосування відбулося без виступу депутата та без обговорення.

6 липня народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.