В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки

У наділю, 19 лютого, в Україні оголошено повітряну тривогу

Є загроза застосування ракет з балістичною траєкторією польоту

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Станом на 15:30 сирени лунали у столиці, центральних та східних областях.

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За повідомленнями від моніторингових груп – тривога оголошена через загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту.

Уже о 15:55 пролунав відбій.

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Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.