Загроза ракетної атаки: в Україні масштабна повітряна тривога

Повідомляється про запуск ракет з акваторії Чорного моря

У суботу, 18 лютого, о 8:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Сирени тривоги завили у Києві, Київській області, а також на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Черкащині, Запорізькій, Чернігівській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

О 8:40 тривога оголошена у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській, Закарпатській областях.

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Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.