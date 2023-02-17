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Банкова розкрила плани Кремля на 24 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова розкрила плани Кремля на 24 лютого
фото з відкритих джерел

Подоляк: «На 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду»

У річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

При цьому загарбники останнім часом використовують повітряні кулі з відбивачами, щоб створити навантаження на українську протиповітряну оборону.

Подоляк наголосив, що росіяни поки що продовжать запускати ці повітряні кулі. Проте 24 лютого вони хочуть влаштувати масштабну ракетну атаку.

«Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду, і показати, що в них ще є «порох у порохівницях», – заявив радник голови ОП.

Також Подоляк зазначає, що окупанти зараз шукають тактику для обстрілів України, щоб зменшити свої ракетні втрати. «Вони (росіяни – ред.) дійсно шукають іншу тактику для того, щоб якось знизити свої ракетні витрати, тому що їхня ракетна спроможність уже не дуже на високому рівні. Особливо з високоточними ракетами, маються на увазі «Калібри», «Іскандери», «Онікси», – заявив він.

Також радник Банковоїдодав, що незалежно від того, яку тактику російські загарбники будуть застосовувати, у цьому не буде жодного військового сенсу.

Раніше розвідка пояснила, чому росіяни активізували наступ.

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Теги: росіяни 24 лютого втрати Михайло Подоляк повітряні кулі радник окупанти

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