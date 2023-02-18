Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи

Подробиці вибухів у Хмельницькому поки що невідомі

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

У суботу, 18 лютого, близько 9 години ранку у Хмельницькому прогриміли два вибухи. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

Подробиці поки що невідомі.

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Гамалій закликав мешканців Хмельницького залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.