Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги
У суботу, 18 лютого, близько 9 години ранку у Хмельницькому прогриміли два вибухи. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
Подробиці поки що невідомі.
Гамалій закликав мешканців Хмельницького залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет з акваторії Чорного моря.
За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.
Коментарі — 0