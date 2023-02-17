В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У багатьох областях України 17 лютого оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. Станом на 13:45 сигнал пролунав в усіх областях України. Об 14:15 тривогу було скасовано.

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Як повідомлялося, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.