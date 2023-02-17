Крах російської агресії. Зеленський назвав необхідні кроки (відео)

Президент: «Завдяки всім вам, українці й українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає»

Ключовий меседж України на безпековій конференції очевидний – зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Наш дипломатичний марафон триває без перерви – від мого візиту у Вашингтон у грудні. Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії та вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України. Говорив і сьогодні про це з прем’єр-міністром Рютте, і протягом тижня – з іншими лідерами. Продовжу ці перемовини наступного тижня», – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що продовжить консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представить важливу резолюцію, а сьогодні представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності.

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«Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин», – додав він.

Глава держави також розповів про сьогоднішню зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Лідер, який дуже допомагає нам захищати свободу. Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу. Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній. Сьогодні ми провели з Марком, як завжди, змістовні переговори. Буде більше зброї для наших воїнів, буде більше тиску на державу-терориста, буде більше можливостей відновити справедливість», – зазначив президент.

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Разом із Нідерландами Україна працює над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною.

«Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців. Сьогодні мав честь представити наш народ, наших захисників, наших захисниць на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Це одне з найбільш вагомих міжнародних зібрань, і на цьогорічній конференції представлені значущі сили сучасного світу. Завдяки всім вам, українці й українки, які боронять нашу державу, Росії в Мюнхені немає», – додав президент.

Крім того, Зеленський відзначив українських бійців, які боронять Донеччину та Луганщину.

«54-та окрема механізована бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – я дякую вам, воїни! Я дякую вам всім, хто тримає наші позиції на фронті, хто знищує ворога й хто дає нам усім віру в перемогу. У перемогу України!», – закінчив глава держави.

Нагадаємо, триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.