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Атака «Калібрами»: скільки ракет знищила протиповітряна оборона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака «Калібрами»: скільки ракет знищила протиповітряна оборона
ППО збила дві випущених із Чорного моря ракети
фото з відкритих джерел

Загроза ракетних атак залишається, попереджає Міноборони

18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря. Про це інформує Міністерство оборони України.

Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Атака «Калібрами»: скільки ракет знищила протиповітряна оборона фото 1

«Загроза ракетних атак залишається! Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого о 8:30 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з акваторії Чорного моря.

Близько 9 години у Хмельницькому прогриміли два вибухи.

За даними Офісу президента України, у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти планують запустити три хвилі ракет по Україні. Зараз вони накопичують необхідну кількість ракет для цього.

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Теги: окупанти відео 24 лютого

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