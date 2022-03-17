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    Події в Україні

    Закарпатець без обох ніг пішов добровольцем у військо (фото)

    Василь Штефко вміє стріляти та добре водить машину - Закарпатець без обох ніг пішов добровольцем у військо (фото)
    Василь Штефко вміє стріляти та добре водить машину
    фото: Ярослав Галас/Facebook

    55-річний чоловік збрехав, що має лиш один протез, а друга нога – здорова

    Закарпатець Василь Штефко без обох ніг зголосився добровольцем у військо. Аби взяли, 55-річний чоловік збрехав, що має лиш один протез, а друга нога – здорова. Про це повідомляє майор 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас у Facebook.

    «Василь Штефко із Кушниці прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, котрі самі перетворилися на загарбників, руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше нацистів», – пише Ярослав Галас.

    За його словами, Василь Штефко втратив обидві ноги під час заробітків у Росії ще у 2004 році. Після 24 лютого 2022 року просто не зміг всидіти вдома і попросився добровольцем на фронт.

    «Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Просто не зміг сидіти дома, зібрав речі й пішов у військкомат. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, – сказав, що в мене тільки один протез. І попросився в 128-му бригаду. Свого часу я служив у армії, вмію стріляти, непогано воджу машину. Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг», – розповів Василь Штефко.

    Раніше повідомлялося, що депутат латвійського Сейму Юріс Юрашс склав свої повноваження та поїхав в Україну, щоб стати добровольцем.

    Нагадаємо, що понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook речі чоловік окупація час #stoprussia
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    Закарпатець без обох ніг пішов добровольцем у військо (фото)