Разом до перемоги! В Україні відзначають день добровольця (відео)
Захищати країну – це не обов'язок, а честь
14 березня в Україні відзначають День Українського добровольця. Головнокомандувач Валерій Залужний лаконічно привітав всіх причетних: «Із Днем Українського Добровольця! Разом ми – нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги!»
За цієї нагоди, Генеральний штаб ЗСУ виклав ефектне відео, про наших добровольців.
Нагадаємо, до посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях.
В той же час, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.