Разом до перемоги! В Україні відзначають день добровольця (відео)

Українські добровольці давно вже довели свою хоробрість та майстерність

Захищати країну – це не обов'язок, а честь

14 березня в Україні відзначають День Українського добровольця. Головнокомандувач Валерій Залужний лаконічно привітав всіх причетних: «Із Днем Українського Добровольця! Разом ми – нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги!»

За цієї нагоди, Генеральний штаб ЗСУ виклав ефектне відео, про наших добровольців.

В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Нагадаємо, до посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях.

В той же час, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.