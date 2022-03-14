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    Разом до перемоги! В Україні відзначають день добровольця (відео)

    Українські добровольці давно вже довели свою хоробрість та майстерність - Разом до перемоги! В Україні відзначають день добровольця (відео)
    Українські добровольці давно вже довели свою хоробрість та майстерність
    фото з відкритих джерел

    Захищати країну – це не обов'язок, а честь

    14 березня в Україні відзначають День Українського добровольця. Головнокомандувач Валерій Залужний лаконічно привітав всіх причетних: «Із Днем Українського Добровольця! Разом ми – нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до Перемоги!»

    За цієї нагоди, Генеральний штаб ЗСУ виклав ефектне відео, про наших добровольців.

    В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
    День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

    Нагадаємо, до посольства США звернулося вже 6 тис. добровольців, які хочуть захищати Україну. Уряд їх відмовляє від участі в бойових діях.

    В той же час, добровольці Інтернаціонального легіону приступили до оборони Києва.

    Читайте також: Чому іноземці-добровольці їдуть воювати за Україну?
    Теги: ЗСУ війна добровольці #stoprussia
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    Разом до перемоги! В Україні відзначають день добровольця (відео)