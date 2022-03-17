Китай дуже розчарований російською владою

Українці зламали плани багатьох авторитарних країн

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Эти сообщения по-настоящему интересны.

14 марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Салливан встретился в Риме с фактическим руководителем китайской внешней политики Ян Цзечи.

Салливан в очень жёстких выражениях предупредил китайского визави о том, что не следует Пекину поддерживать российских агрессоров. В Китае, как говорят специалисты, сначала даже немного обиделись – в таком тоне с ними давно уже никто не разговаривал. Но предупреждение поняли.

15 марта в Вашингтон пост появилась статья китайского посла в США Цинь Гана.

Посол Цинь, в частности, сообщил: «Утверждения о том, что Китай знал о этой войне, согласился с ней или скрытно ее поддерживал являются чистейшей дезинформацией. … Если бы Китай знал о предстоящем (imminent) кризисе, он бы сделал все возможное, чтобы предотвратить его».

Далее еще интереснее: «В телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным на второй день конфликта президент Си Цзиньпин выразил желание увидеть Россию и Украину ведущими переговоры о мире как можно раньше и получил позитивный ответ».

Поверим послу Циню. По сути дела, он сказал, что Путин врал не только своим западным партнерам, но и председателю Си. Рисковый, однако, человек Путин.

Судя по всему, в Пекине сильно разочарованы своими российскими друзьями

Китайский посол в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации сказал: «Китай никогда не нападет на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. … Мы готовы помочь вам в развитии. В той ситуации, которая у вас сейчас сложилась, мы будем действовать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила».

Иными словами, ВСУ и украинский народ продемонстрировали силу, и Китай, уважающий силу, будет Украине помогать. Фактически, китайское руководство поняло, что Россия войну еще не проиграла, но проигрывает, и уже сегодня надо быть на стороне победителей.

О реакции Москвы можно только догадываться. Что именно мерещится Лаврову, Шойгу, Путину и прочим: капелька «новичка» на нижнем белье, расстрельный подвал Лубянки или уютная камера в Гааге особого значения не имеет. Зло будет наказано. Но дело не в тех или иных обитателях кремлевского террариума. Речь должна идти о денацификации России.

Слава Украине! Слава героям!

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Джерело: блог Юрія Федорова

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