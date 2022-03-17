Ситуація на Луганщині: після обстрілу будинку матері та дитини у Сєвєродонецьку жертв нема

У Луганській області через дії ворога ситуація стабільно важка

Сьогодні окупанти обстріляли будинок матері та дитини у Сєвєродонецьку. На щастя, ніхто не загинув. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телеканалу «Рада».

Він звернув увагу на те, що це вже не перший цинічний обстріл агресора. Гайдай зазначив, що окупанти здійснювали обстріли лікарень та церков.

«Це не перший такий цинічний обстріл. І будинок малятка, і церкву, і дві лікарні обстріляли якраз от нещодавно. Слава Богу, там всі живі – в будинку матері та дитини. Всі вижили! Все нормально», – заявив Гайдай.

Разом із тим, він заявив, що в лікарнях через обстріли окупантів в реаніматологів немає можливості проводити операції. Через це людину у важкому стані з трьома осколковими пораненнями повезли «до сусідів».

Зараз у регіоні знищують, як Рубіжне, так і Сєвєродонецьк та інші населені пункти.

«Якщо раніше це було вибірково, то зараз вони стріляють чітко – квадрат за квадратом», – повідомив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що 17 березня вдалось вивезти людей з Попасної. Проте місцеві керівники та патрульні поліцейські потрапили під обстріл. На щастя, постраждалих нема, проте сильно пошкоджений автобус.

Гайдай сподівається, що незабаром таки вдасться домовитись про великий коридор, аби доставити місцевим жителям багато гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, російський агресор влаштував у Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч.

Також на Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах.

Учора ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції окупантів (відео).

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