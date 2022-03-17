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    Робітники шведських портів відмовляються обслуговувати російські судна

    Робітники шведських портів теж визначилися із напрямком російських кораблів - Робітники шведських портів відмовляються обслуговувати російські судна
    Робітники шведських портів теж визначилися із напрямком російських кораблів
    фото з відкритих джерел

    Працівники портів попередили міністра інфраструктури країни про бойкот

    Працівники шведських портів відмовилися обслуговувати російські судна. Про це інформує видання Uutiset.

    Бойкот поширюється на кораблі, які й прибувають у Росію, і навіть на зафрахтовані судна.

    «Ми робимо це, щоб підтримати народ України та наших колег у портах країни», – заявив віце-президент Союзу докерів Ерік Хельгессон.

    Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала листа міністру інфраструктури країни Томасу Енероту із закликом зупинити російські та кораблі, що прямують до Росії, зі шведських портів, інакше вони самі почнуть блокаду. У четвер бойкот розпочали.

    Раніше депутат держдуми РФ Віталій Мілонов запропонував звернутися до міжнародного арбітражу щодо «цькування росіян» за кордоном на тлі війни в Україні, яку він називає «спецоперацією». Відповідне звернення направлено голові мінцифри Максуту Шадаєву.

    До слова, Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.

    Керівник Instagram Адам Моссері назвав дату блокування соцмережі в РФ.

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    Теги: росія окупанти суд депутат профспілка війна Україна Instagram окупація Meta #stoprussia
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    Робітники шведських портів відмовляються обслуговувати російські судна