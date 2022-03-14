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    Латвійський депутат приїхав в Україну воювати проти рашистів

    Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем - Латвійський депутат приїхав в Україну воювати проти рашистів
    Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем
    фото із соцмереж

    «Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу», – заявив Юрашс

    Депутат латвійського Сейму Юріс Юрашс склав свої повноваження та поїхав в Україну, щоб стати добровольцем.

    Як повідомило латвійське видання LSM, політик обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму та очолював фракцію консерваторів.

    «Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов'язок - зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі», – заявив Юрашс.

    Він прибув спочатку до Львова, потім поїхав у Київ.

    Юріс Юрашс став добровольцем
    Юріс Юрашс став добровольцем

    «Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться», – наголосив політик.

    Нагадаємо, що понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну.

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    Теги: ЄС Росія депутат війна добровольці Литва Україна
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    Латвійський депутат приїхав в Україну воювати проти рашистів