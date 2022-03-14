Латвійський депутат приїхав в Україну воювати проти рашистів

Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем

Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем

«Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу», – заявив Юрашс

Депутат латвійського Сейму Юріс Юрашс склав свої повноваження та поїхав в Україну, щоб стати добровольцем.

Як повідомило латвійське видання LSM, політик обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму та очолював фракцію консерваторів.

«Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов'язок - зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі», – заявив Юрашс.

Він прибув спочатку до Львова, потім поїхав у Київ.

Юріс Юрашс став добровольцем

«Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться», – наголосив політик.

Нагадаємо, що понад 6 тис. американців виявили бажання воювати за Україну.

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