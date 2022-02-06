На Львівщині двійнята з’явилися на світ у різні дні

Дівчинка народилася вдома в селі, а хлопчик – у Львові, куди медики доправили маму

Двійнята на Львівщині народилися у різні дні. До того ж малюки з’явилися на світ у різних населених пунктах. Про цікавий випадок зі своєї практики виданню «Вголос» розповіли фельдшер медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Леся Нікула та водій «швидкої» Ростислав Оленич.

Того дня вони мали важку зміну, було дуже багато хворих. Але близько опівночі отримали виклик: пологи.

«Ми зателефонували вагітній сказати, щоби збирала речі, взяла обмінну карту. А нам кажуть: пізно, пологи вже почалися», – каже медик.

Коли Леся Нікула вбігла до хати, то дівчинка вже народилася. Пологи були стрімкими. Медики прийняли дитину, помили, обрізали й обробили пуповину. І тільки тоді їм сказали, що жінка вагітна двійнею.

«На УЗД нам сказали, що дівчинка буде меншою, а хлопчик – більшеньким», – повідомила родина ошелешеним медикам.

То ж викликали ще одну «швидку» допомогу. І маму відвезли в одній кареті, а дівчинку – у іншій. Таким кортежем на швидкості близько 150 км/год під завивання сирен всіх привезли до перинатального центру Львова.

«Пологи очікувались на 17 лютого, тож майбутня мамочка того дня про перейми не думала, каже, повечеряла і подумала, що просто живіт болить... Щодо діток, то манюня йшла першою, народилася дуже швидко, хлопчик же був у сідничному положенні, щасливо народився в пологовому будинку», – розповідає Леся Миколаївна.

То ж так вийшло, що дівчинка народилася одного дня в селі коло Львова, а її братик – наступного у Львові.

Нагадаємо, закарпатські медики «швидкої» отримали 7 січня виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Історію із знахідкою немовляти вона вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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