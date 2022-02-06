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    Нардеп від ОПЗЖ сіє паніку: «кияни покидають місто через вторгнення Росії»

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    Депутат скаржиться, що бачить мало людей на вулицях столиці - Нардеп від ОПЗЖ сіє паніку: «кияни покидають місто через вторгнення Росії»
    Депутат скаржиться, що бачить мало людей на вулицях столиці
    фото з відкритих джерел

    Депутат Ради Кузьмін заявив про втечу української влади з Києва

    Депутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ренат Кузьмін заявив про втечу жителів Києва і влади зі столиці на тлі заяв про «вторгнення» Росії. Про це він написав у своєму Facebook.

    Він заявив, про зниження числа людей на вулицях міста, яке начебто є наслідком твердження про агресію Москви. «Як думаєте, чому? Бо одні вивозять родини за кордон, інші ховають близьких переважно у західних областях України. Готуються до російського вторгнення. Хтось боїться рязанських десантників, хтось наших доморощених погромників, які під заклики боротьби з окупантами будуть тупо грабувати», – зазначив він.

    Парламентар з проросійської партії також додав, що представники влади мовчать, і лише «тихо вивозять близьких і майно, яке ще можна вивезти».

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія депутат партії Facebook кияни уряд місто Ренат Кузьмін
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    Нардеп від ОПЗЖ сіє паніку: «кияни покидають місто через вторгнення Росії»